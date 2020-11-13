Раскрыта перспектива обращения Дзюбы в ФСБ из-за шантажа интимным видео

Федеральная служба безопасности России не будет заниматься историей с шантажом интимным видео нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, поскольку спортсмен не является спецсубъектом. Об этом в пятницу, 13 ноября, заявил глава российского Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев, передает «Комсомольская правда».

Парфентьев, комментируя перспективы заявления Дзюбы, предположил, что информация из ФСБ будет передана по подследственности. Вполне вероятно, что этим делом займутся сотрудники управления «К» МВД России, которое специализируется на борьбе с киберпреступлениями.

Материалы по теме Империя власти и шантажа Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился Страшно стыдно Студент обманул тысячи любителей порно и нажил миллионы. Его схема работает до сих пор

По мнению эксперта, шантажисту может грозить до семи лет свободы по пункту «г» части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство в крупном размере») и еще до двух лет лишения свободы по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве у него пяти миллионов долларов за то, чтобы его интимное видео не было слито в интернет.

По данным СМИ, футболист знаком с шантажистом. На встрече с ним Дзюба записал разговор с требованием денег. Личность вымогателя пока не раскрывается. Футболист отказался платить деньги, посчитав сумму чрезмерной, к тому же у него не было гарантий, что видео все равно не окажется в публичном доступе. После отказа запись была обнародована.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий, оно было записано еще в 2019 году. В итоге игрока не вызвали на ноябрьские матчи сборной. Форвард также был лишен капитанской повязки в «Зените». После утечки ролика и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его.