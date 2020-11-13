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Хакер рассказал о «хитрой ловушке» шантажистов с интимным видео Дзюбы

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба мог попасть в «хитрую ловушку» шантажистов с интимным видео, причем подобных ситуаций — тысячи. Об этом в пятницу, 13 ноября, хакер Александр Левченко рассказал изданию «Московский Комсомолец».

Как объяснил Левченко, по некоторым данным, скандальный ролик с участием футболиста мог быть снят давно. Не исключено, что сам спортсмен когда-то отправил его подруге, а та по цепочке отправила его знакомой и так далее. Видео могло таким образом ходить по сети долгое время, пока не попало в руки шантажистов.

Хакер отметил, что шантажистам грозит уголовная ответственность по целому ряду статей УК РФ. При этом доказательная база по подобным делам собирается оперативными путями, в первую очередь, при помощи компаний-операторов и анализа интернет и телефонных соединений. «Довести такие дела до суда несложно», — заключил Левченко.

Ранее глава российского Центра безопасного интернета Урван Парфентьев предположил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не будет заниматься историей с шантажом Артема Дзюбы, поскольку спортсмен не является спецсубъектом.

13 ноября стало известно, что Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве у него пяти миллионов долларов за то, чтобы его интимное видео не было слито в интернет.

По данным СМИ, футболист знаком с шантажистом. На встрече с ним Дзюба записал разговор с требованием денег. Личность вымогателя пока не раскрывается. Футболист отказался платить, посчитав сумму чрезмерной, к тому же у него не было гарантий, что видео в дальнейшем не окажется в публичном доступе. После отказа запись была обнародована.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий, оно было записано еще в 2019 году. В итоге игрока не вызвали на ноябрьские матчи сборной. Форвард также был лишен капитанской повязки в «Зените». После утечки ролика и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его.

Предыстория: Раскрыта перспектива обращения Дзюбы в ФСБ из-за шантажа интимным видео
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