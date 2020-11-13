Семен Слепаков посвятил стихотворение интимному видео Дзюбы

Российский юморист Семен Слепаков опубликовал стихотворение, которое посвятил интимному видео с участием футболиста «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. В Instagram он проиллюстрировал пост фотографией спортсмена во время игры.

Стихотворение «В поддержку Дзюбы» начинается с призыва убрать руки от футболиста, который «лежал спокойно дома и свой причиндал полировал». По мнению Слепакова, на футболиста «налетела хейтеров орава», которая

«вмиг подвергла [футболиста] строгому суду».

Юморист отметил, что из-за ролика в обществе началось обсуждение, а Дзюба «хреном, как секирой, расколол» общество на две части — сторонников и противников. Слепаков шутливо добавил, что мастурбируют все, хотя он лично и соврал Юрию Дудю об этом.

Высмеял Слепаков не только поведение людей, но и самого футболиста на видео. Так, он посчитал, что Дзюба непатриотично настроен, потому что кризис демографии в России, а он занимается мастурбацией. «Артем расплескивает семя, наплевав на тяготы страны, этого в столь непростое время россияне делать не должны!» — шутливо возмутился юморист.

В стихотворении он предложил Дзюбе вместо этого стать донором спермы, чтобы, может быть, в будущем получить орден Героя Труда. Продолжив историю, Слепаков предрекает стране светлое будущее, в котором «будут наши охранять границы сотни тысяч несокрушимых Дзюб», а Россия снова станет сверхдержавой благодаря футболисту.

Ранее российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал скандал с интимным видео Артема Дзюбы. Он назвал ситуацию с отказом тренера Станислава Черчесова приглашать Дзюбу в национальную команду удивительной.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий, оно было записано еще в 2019 году. В итоге игрока не вызвали на ноябрьские матчи сборной. Спортсмен также был лишен капитанской повязки в «Зените». После утечки ролика и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его.