Скабеева поддержала Дзюбу и одновременно показала зрителям его интимные фото

Ведущие программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева и Евгений Попов поддержали футболиста Артема Дзюбу, чье интимное видео ранее утекло в сеть. Выпуск передачи опубликован на YouTube.

«Никого к этому не призываем, но дело, как известно, сугубо личное, и странно за это придавать остракизму. Дзюба сам себя снял и хранил интимное в телефоне», — сказала Скабеева и добавила, что после публикации видео на Дзюбу «обрушилось цунами проблем». Во время ее монолога на полу в студии была выведена надпись «Я/Мы Дзюба». Одновременно с этим на экране зрителям показали кадры из интимного видео футболиста.

Попов добавил, что после публикации «над Дзюбой издеваются в социальных сетях, оскорбляют его в блогах». В итоге ведущие заключили, что в подобной ситуации может оказаться практически каждый человек, и обратили внимание на то, что это было личное видео, украденное из личного телефона, которое футболист не планировал публиковать.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой, которое, предположительно, было записано в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в «Зените».

После утечки видео Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок также поблагодарил всех тех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.