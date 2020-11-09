Хакер назвал вероятную причину появления интимного видео Дзюбы

Хакер Александр Варской порассуждал о возможных причинах утечки интимного видео с участием российского футболиста Артема Дзюбы и способах, с помощью которого оно могло быть записано. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По мнению Варского, наиболее вероятный сценарий появления роликов, которые затем используются для шантажа, — это установка на телефон жертвы определенной программы, которая позволяет незаметно получить над ним контроль вплоть до нажатия нужных клавиш или включения в любой момент записи камеры.

Хакер раскрыл популярный метод, который используют злоумышленники для получения компромата на известных людей. Так, на них «выходят» специально нанятые актрисы, которые «обрабатывают» жертву через переписку и затем предлагают связаться онлайн или обменяться интимными фото и видео.

Получив необходимый материал, хакеры начинают шантажировать участника записи, причем сумма выкупа зависит от степени его популярности. Собеседник издания подчеркнул, что, судя по всему, спортсмен не пошел на поводу у киберпреступников и «правильно сделал».

Варской предположил, что в случае с Дзюбой речь идет именно о таком варианте. «Может быть и такое, что человек хранил у себя видео на телефоне и его оттуда украли, но мне все-таки кажется, что это была онлайн-съемка — по поведению футболиста можно сделать вывод, что он отвечает на некие сигналы, которые видит в этот момент на экране», — пояснил он. Хакер добавил, что злоумышленники могут получить доступ к камерам знаменитостей и в реальном времени, однако этот способ будет гораздо дороже и рискованнее.

После утечки видео и победного года на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок также поблагодарил всех тех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в «Зените».