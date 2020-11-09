Панин в футболке сборной России прокомментировал скандал с интимным видео Дзюбы

Российский актер Алексей Панин в своем Instagram отреагировал на скандал с утечкой интимного видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

В опубликованном видеоролике артист заявил, что получил множество сообщений на эту тему и не сразу понял, о каком конкретно футболисте идет речь. Панин также добавил, что практически все женщины и мужчины обмениваются интимными роликами, а обсуждение произошедшего в СМИ посчитал «дном».

На видео Панин сидит в футболке сборной России. Актер рассказал, что не знаком с Дзюбой, а майку ему подарил бывший игрок национальной команды Роман Павлюченко.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в «Зените».

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