В Госдуме похвалили Черчесова за отказ от приглашения Дзюбы в сборную России

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев похвалил главного тренера сборной России Станислава Черчесова за отказ вызывать форварда «Зенита» Артема Дзюбу на ближайшие матчи национальной команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам политика, задача тренера — создать здоровый коллектив, в котором никто не будет отвлекаться на обсуждение посторонних вещей. Он также отметил, что Дзюба сам разберется со сложившейся ситуацией.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий оно было записано еще в 2019 году. Черчесов принял решение не вызывать игрока в сборную России на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива.

Дзюба известен по выступлениям за «Зенит», «Ростов» и столичный «Спартак». В составе клуба из Петербурга он дважды выигрывал чемпионат России. За сборную страны Дзюба провел 47 матчей и забил 26 голов.

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