Козловский поддержал Дзюбу после скандала с интимным видео

Актер и режиссер Данила Козловский поддержал футболиста Артема Дзюбу после скандала с интимным видео. Пост на эту тему он опубликовал в сторис в Instagram.

«Ханжество и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком!» — отреагировал артист.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий, оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, спортсмен был лишен капитанской повязки в «Зените».

После утечки ролика и совершенного победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.

Спортсмена также поддержали многие знаменитости. Среди них — музыканты Сергей Шнуров, Дмитрий Маликов и Светлана Лобода, телеведущая Ксения Собчак и актеры Михаил Боярский, Алексей Панин и Варвара Шмыкова.