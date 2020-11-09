Раскрыта реакция игроков «Зенита» на интимное видео Дзюбы

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков раскрыл реакцию одноклубников на утечку интимного видео нападающего команды Артема Дзюбы. Об этом он заявил в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ».

«Ситуация с Дзюбой? Ну, в команде, конечно, были шуточки на эту тему, но в целом мы нормально отнеслись, я не вижу в этом ничего криминального и экстраординарного», — ответил он. По словам голкипера, эта ситуация в какой-то степени даже сплотила команду.

«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 8 ноября. В составе победителей голами отметились Дзюба, Сутормин и Далер Кузяев.

После утечки видео Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок также поблагодарил всех тех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в «Зените».