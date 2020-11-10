Ургант прокомментировал скандал с интимным видео Дзюбы

Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал скандал с интимным видео футболиста Артема Дзюбы. Об этом он заявил в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

Ургант назвал ситуацию с отказом тренера Станислава Черчесова приглашать Дзюбу в национальную команду удивительной. Он отметил, что тем, кто критикует футболиста, следует перестать быть «лицемерными ханжами», и задался вопросом о том, что такого сделал нападающий, чтобы убирать его из сборной. Ведущий подчеркнул, что, хотя он и не думал, что придется говорить подобные вещи, но все мужчины делают подобные вещи.

Ранее российский певец Сергей Лазарев разделся в поддержку Дзюбы. На сделанном артистом в зеркале селфи можно увидеть обнаженный торс исполнителя. Лазарев сопроводил снимок хештегом #ЯМыДзюба.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий, оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, спортсмен был лишен капитанской повязки в «Зените».

После утечки ролика и совершенного победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.