Болельщики атаковали соцсети сборной России призывами вернуть Дзюбу

Болельщики сборной России по футболу атаковали соцсети национальной команды призывами вернуть Артема Дзюбу. Сотни подобных комментариев опубликованы в Instagram сборной под последними постами.

«Дзюбу вернуть!! Ну с кем не бывает!!» — написал пользователь с ником borzmos. «Хватит травить человека, он ничего не сделал плохого. Он профессионал и достойный игрок!» — отметила lilechka_orlova. «Команда — это семья, а в семье своих не бросают. Вот вам и проверка на прочность, парни», — добавила andriyanowaa.

Во многих комментариях критике за отказ вызывать Дзюбу подвергается главный тренер сборной России Станислав Черчесов, при том, что 2 ноября в Instagram сборной специалист был раскритикован за приглашение футболиста в команду.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого нападающего отстранили от ноябрьских матчей сборной России, а также лишили капитанской повязки в «Зените».

В ответ Дзюба заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посчитал, что каждый может ошибиться, и пообещал поддержать игрока.