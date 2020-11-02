Болельщики раскритиковали Черчесова за вызов Дзюбы в сборную России

Болельщики сборной России по футболу раскритиковали главного тренера Станислава Черчесова за вызов в команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Десятки соответствующих комментариев сопровождают пост в Instagram сборной, в котором сообщается состав на ближайшие матчи.

«Просто скажите, за какие заслуги Дзюбу каждый раз вызывают?» — написала пользователь с ником annchous2.0. «Дзюбу в любительскую лигу по бобслею», — отметил 452163database. «Дзюбу зачем? Ну нулевой же!» — написал slava.405.

Состав сборной России на ближайшие матчи был объявлен ранее в понедельник, 2 ноября. 12 ноября команда сыграет товарищескую игру с Молдавией. 15 и 18 ноября сборной предстоят выездные матчи в рамках Лиги наций УЕФА с Турцией и Сербией соответственно.

Капитан сборной России Дзюба в нынешнем сезоне забил семь мячей в 14 матчах во всех турнирах в составе «Зенита». Последний раз форвард записывал на свой счет голы 26 сентября.