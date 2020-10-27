Адвокат избитого судьи порассуждал об опасности Широкова для окружающих

Александр Островский, адвокат судьи Никиты Данченкова, избитого бывшим игроком сборной России Романом Широковым, порассуждал об опасности спортсмена для окружающих. Его слова приводит Sport24.

«Широков метил в живот, а случайно попал в голову. Я воспринимаю Широкова как неадекватного человека. Это человек, опасный для окружающих. Представьте, милиционер делает вам замечание, а вы начинаете ему разбивать голову», — заявил Островский. По его мнению, избив арбитра, Широков должен был пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

В связи с нападением Широкова на Данченкова было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). В ходе следствия вред здоровью потерпевшего был оценен как легкий. Защита судьи намеревалась добиться переквалификации дела. В таком случае Широкову бы грозило до десяти лет лишения свободы за покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Нападение на арбитра произошло во время матча любительских команд 10 августа. Широков нанес потерпевшему несколько ударов.

Футболист известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В его активе три титула чемпиона России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы-2008.