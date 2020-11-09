Бывший игрок сборной России объяснил отказ Черчесова приглашать Дзюбу в команду

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов объяснил отказ тренера Станислава Черчесова приглашать нападающего Артема Дзюбу в национальную команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Со стороны тренера этот шаг напрашивался. Черчесов не раз подчеркивал, что для него атмосфера в команде — превыше всего», — заявил Радимов. Он напомнил, что тренер пытался помирить Дзюбу с форвардом Александром Соболевым в интересах сборной. Спортсмен посчитал, что Дзюба вернется в команду, когда ситуация нормализуется.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. После этого нападающего отстранили от ноябрьских матчей сборной России. В Госдуме похвалили Черчесова за это решение.

В ответ Дзюба заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя.