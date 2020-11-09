Сергей Лазарев разделся в поддержку Артема Дзюбы

Российский певец Сергей Лазарев разделся в поддержку футболиста Артема Дзюбы, замешанного в скандале с интимным видео. Артист опубликовал откровенное фото в Instagram-сторис.

На сделанном в зеркале селфи можно увидеть обнаженный торс исполнителя. Лазарев сопроводил снимок хештегом #ЯМыДзюба.

Ранее спортсмена поддержал российский актер и режиссер Данила Козловский. «Ханжество и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком!» — отреагировал кинематографист в своем Instagram-аккаунте.

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий, оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, спортсмен был лишен капитанской повязки в «Зените».

После утечки ролика и совершенного победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.