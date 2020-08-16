Семен Слепаков обратился к «не желающему удаляться» Лукашенко

Российский юморист Семен Слепаков опубликовал стихотворение с обращением к признанному ЦИК Белоруссии победителем президентских выборов Александру Лукашенко. В Instagram он опубликовал литературное произведение, в котором упомянул об агрессии силовиков к митингующим и несменяемости власти в республике.

«Я вижу в изумлении и печали, что колхозник бывший превратился в монстра», — написал он. По его словам, белорусский политик «с цепи спускает полчища ОМОНа» на протестующих, а также «сажает людей, как картошку».

Слепаков сравнил агрессию Лукашенко к митингующим с твердым шанкром, формирующимся у человека при сифилисе, «который вдруг вскочил и не желает удаляться». По его словам, если народ не любит лидера страны, то «помогают слабо пули и гранаты».

Он указал на то, что в Белоруссии не было других президентов с 1996 года, и упомянул смену президента России в 2008-м, когда один срок на этом посту занимал Дмитрий Медведев: «Говорят ему — хотим мы выбрать сами! Вон, ВВ и тот менялся на Димона!»

Слепаков отметил, что на интервью с украинским ведущим Дмитрием Гордоном Лукашенко на первый взгляд «не казался гондоном». Он упомянул 15-летнего сына Лукашенко Николая и спросил политика, смог бы он «представить, что его [сына] бы так [били] дубинкой» белорусские силовики.

Комик также высмеял ситуацию с задержанием 33 человек, которые, по заверению Минска, были наемниками ЧВК «Вагнер», и то, как Лукашенко заявляет об опасности появления солдат НАТО на территории республики: «Бродят натовцы и "Вагнер" по округе — вы не там где надо ищете чудовищ, лучше в зеркало взгляните на досуге».

Более недели в городах Белоруссии проходят массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Граждане не верят в данные Центризбиркома, сообщившего о победе Александра Лукашенко.

В отношении митингующих силовые ведомства применяли спецсредства для разгона: резиновые пули, дубинки, водометы, светошумовые гранаты. Задержанные рассказывали об ужасных условиях содержания, физическом и психологическом насилии со стороны представителей силовых структур.