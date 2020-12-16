Дзюба высказался о победе «Зенита» над «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе над «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

По мнению футболиста, результат матча закономерен, а у соперника не было шансов. Форвард также добавил, что его команда была лучше готова физически. «На всех участках поля переиграли, почти все единоборства выиграли, качественный матч все провели», — добавил Дзюба.

Матч прошел в среду, 16 декабря, и завершился со счетом 3:1 в пользу «Зенита». В составе победителей голами отметился Дзюба, а также Сердар Азмун и Ярослав Ракицкий.

Победа позволила «Зениту» укрепить лидерство в РПЛ и оторваться от идущего вторым «Спартака» на шесть очков. Команды ушли на зимнюю паузу и возобновят чемпионат в феврале.