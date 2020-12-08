Шоумен ТНТ прокомментировал перепалку с Черчесовым в прямом эфире

Шоумен телеканала ТНТ Дмитрий Позов прокомментировал перепалку с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым в прямом эфире. Его слова приводит Sport24.

Позов посчитал, что это обычная реакция Черчесова. «Если тренер сборной России общается так даже со спортивными журналистами на пресс-конференциях, то так ответить комику для него — это привычное дело», — заявил он. Шоумен добавил, что не поменял мнение о тренере и назвал последние результаты команды провальными.

8 декабря стало известно, что Позов в прямом эфире выразил недовольство тем, что Черчесов оправдывался за разгром сборной России от Сербии в матче Лиги наций со счетом 0:5. Тренер попросил подключить его к прямому эфиру и жестко ответил Позову.

Сборная Сербии разгромила россиян 18 ноября. Результат не позволил команде Черчесова занять первое место в группе в Лиге наций и пробиться в элитный дивизион турнира. Спустя несколько дней после матча Черчесов дал интервью, в котором жестко раскритиковал игроков российской команды.

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