Черчесов вступил в перепалку с шоуменом ТНТ и жестко ответил ему в прямом эфире

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вступил в перепалку с шоуменом телеканала ТНТ Дмитрием Позовым в прямом эфире. Видео доступно в Twitter.

Актер шоу «Импровизация» выражал недовольство тем, что Черчесов оправдывался за разгром сборной России от Сербии в матче Лиги наций со счетом 0:5. Тренер попросил подключить его к прямому эфиру и жестко ответил Позову.

«Как фамилия твоя? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается? Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается», — заявил Черчесов. Он добавил, что сидящие в студии футболисты Дмитрий Сычёв и Дмитрий Баринов подтвердят правдивость его слов.

«Хорошего вам вечера. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек», — заключил Черчесов.

7 декабря Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки квалификации к чемпионату мира-2022. Он отметил, что у россиян ровная рабочая группа.

Жеребьевка квалификации мундиаля в европейской зоне прошла также 7 декабря. Сборная России попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Сборная Сербии разгромила россиян 18 ноября. Результат не позволил команде Черчесова занять первое место в группе в Лиге наций и пробиться в элитный дивизион турнира. Спустя несколько дней после матча Черчесов дал скандальное интервью, в котором раскритиковал игроков российской команды.