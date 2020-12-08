Спорт
 
Амур
Хабаровск
Сегодня
Начало в 12:00 (МСК)
Локомотив
Ярославль
КХЛ - регулярный чемпионат
Торпедо
Нижегородская область
Сегодня
Начало в 19:30 (МСК)
ЦСКА
Москва
КХЛ - регулярный чемпионат
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Сегодня
Начало в 20:55 (МСК)
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Лига чемпионов • Группа F. 6-й тур
Лацио
Рим, Италия
Сегодня
Начало в 20:55 (МСК)
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Лига чемпионов • Группа F. 6-й тур
Челси
Лондон, Англия
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Краснодар
Краснодар, Россия
Лига чемпионов • Группа E. 6-й тур
Динамо К
Киев, Украина
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Лига чемпионов • Группа G. 6-й тур
Барселона
Барселона, Испания
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Ювентус
Турин, Италия
Лига чемпионов • Группа G. 6-й тур
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Лига чемпионов • Группа H. 6-й тур
ПСЖ
Париж, Франция
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Лига чемпионов • Группа H. 6-й тур
Последние новости
Назван тормоз для экономики России
Россия предложила США «пищу для размышлений»
Названа причина смерти погибшей на стриме девушки
В Крыму захотели изымать «ничейную» недвижимость
Украина попросила США приоритетно поделиться вакциной от коронавируса
Двое мужчин всю ночь дрейфовали в кишащем акулами океане и спаслись
Многодетная россиянка обстирывала террористов в Сирии и Ираке и получила срок
Всеобщая вакцинация в США оказалась под угрозой
Россиянин описал рынок в Турции словами «издевательство для русского человека»
Новости партнеров
Прослушать новость

Черчесов вступил в перепалку с шоуменом ТНТ и жестко ответил ему в прямом эфире

Перейти в «Мою Ленту»
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вступил в перепалку с шоуменом телеканала ТНТ Дмитрием Позовым в прямом эфире. Видео доступно в Twitter.

Актер шоу «Импровизация» выражал недовольство тем, что Черчесов оправдывался за разгром сборной России от Сербии в матче Лиги наций со счетом 0:5. Тренер попросил подключить его к прямому эфиру и жестко ответил Позову.

«Как фамилия твоя? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается? Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается», — заявил Черчесов. Он добавил, что сидящие в студии футболисты Дмитрий Сычёв и Дмитрий Баринов подтвердят правдивость его слов.

«Хорошего вам вечера. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек», — заключил Черчесов.

7 декабря Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки квалификации к чемпионату мира-2022. Он отметил, что у россиян ровная рабочая группа.

Жеребьевка квалификации мундиаля в европейской зоне прошла также 7 декабря. Сборная России попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Сборная Сербии разгромила россиян 18 ноября. Результат не позволил команде Черчесова занять первое место в группе в Лиге наций и пробиться в элитный дивизион турнира. Спустя несколько дней после матча Черчесов дал скандальное интервью, в котором раскритиковал игроков российской команды.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дзюба отреагировал на итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022
Сборная России по футболу узнала соперников по квалификации ЧМ-2022
Другие материалы рубрики
СпортПартнерский материал

«Эль-класико» по-британски

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
09:51 4 декабря

Устроивший пьяную драку на свадьбе российский боец UFC объяснился

07:27 4 декабря

Соперник Майка Тайсона из 1990-х захотел реванша

22:45 3 декабря

ЦСКА проиграл и остался без плей-офф Лиги Европы

Спорт11:06 9 ноября

«Мы всегда опережали реальность»

Технический директор Окко Спорт — о запуске сложных проектов, пандемии коронавируса и перспективах
21:11 3 декабря

Бывший соперник Нурмагомедова захотел нового боя с россиянином

19:20 3 декабря

Российские биатлонисты провели худший спринт в истории

18:28 3 декабря

Олимпийская чемпионка заявила о засилье сексизма в боксе

Спорт00:03 5 ноября
Аннетт Келлерман

«Женщина, о которой нужно говорить»

Как пловчиха стала первой обнаженной актрисой Голливуда, побеждала мужчин и заработала миллионы
17:26 3 декабря

Российские борцы устроили драку на чемпионате страны

15:56 3 декабря

Пеле обратился к умершему Марадоне

13:54 3 декабря

Неймар заявил о необходимости воссоединения с Месси

Россия
Десятки кафе и баров Петербурга отказались соблюдать новогодний локдаун
«От нас хотят избавиться»
 
Московскому ресторану пригрозили штрафом из-за дня рождения Виктории Бони
«Кусал подушку, чтобы не кричать»
Жизнь ребенку спасет только дорогая операция, но нужна ваша помощь
Член комиссии по иностранным делам Сената США Джозеф Байден и А.А. Громыко перед началом беседы в Кремле. Виктор Прокофьев — в центре«Нужно было передать эмоции большого русского мужика»
Переводчик Ельцина, Байдена и Березовского — об ошибках политиков и матерящихся олигархах
Основанный Кудриным фонд гражданских инициатив решили расформировать
В Москве началась вакцинация от коронавируса
Кто может привиться первым, как записаться и кому нельзя вводить препарат?
Все материалы
Мир
В Швеции рассказали о передаче Крыма Украине «с перепоя»
Карнавальный коммунизм
В ХХ веке Латинская Америка увлеклась идеями социализма. Они принесли народам войну, террор и голод
Российский истребитель перехватил самолеты Франции и США над Черным морем
«Мир скатится к катастрофе»
Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?
Мадуро понадеялся встретиться с Путиным
Крещение кровью
Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей
США составили список нарушающих религиозную свободу стран
Все материалы
Бывший СССР
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Все материалы
Экономика
«Почта России» потратит деньги на мотивацию руководства
Джек МаНемая сцена
Си Цзиньпин обиделся на основателя Alibaba. Чем это грозит богатейшему человеку Китая?
Россияне приготовились работать на пенсии
Анатолий ЧубайсНанотолий
Чубайс хотел сделать российский Apple. У него не получилось и ему нашли замену
Сорвали банк
Россия создала одну из самых продвинутых банковских систем. Как страна научилась считать деньги?
Сбербанк увеличил чистую прибыль по итогам ноября
Дорожная паутина
Последние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыт бизнес раскоронованного вора в законе Трофы
«Дядю никто не найдет, и все забудется»
Российские школьницы оговорили мужчину, чтобы их не ругали за прогул. Он сел на 13 лет за педофилию
Психику устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера проверят
Российский депутат расстрелял бывшую жену и ее нового супруга
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Очевидец рассказал о стрельбе полицейского в московскую школьницу
«Для фанатиков главное — жестокость»
Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
Все материалы
Наука и техника
Рогозин похвастался стрелковым оружием «Роскосмоса»
Китай заменил российские двигатели Д-30КП-2 на более мощные
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Apple улучшила старые iPhone
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Рогозин попросил россиян помочь с идеями для новой орбитальной станции
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Агент рассказал о будущем Погба в «Манчестер Юнайтед»
Алексей Ягудин и Алина Загитова«Мы сидели красные от стыда»
Загитова решила стать телеведущей. Ее появление на «Ледниковом периоде» назвали провалом
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022
Сборная России по футболу узнала соперников по квалификации ЧМ-2022
Партнерский материал
Последняя битва Месси и Роналду? Матч года в мире футбола
В Лиге чемпионов «Барселона» примет «Ювентус». Самое время решить, кто круче — Лео или Криштиану?
Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры
Диего Марадона«Халатность, безрассудство и некомпетентность»
Смерть Марадоны оставила много загадок. Почему полиция допускает, что его могли убить?
Все материалы
Культура
Киркоров поскандалил на «Песне года»
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
Организатор «Песни года» ответил на обвинения в нарушении мер против COVID-19
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Нарушения мер против COVID-19 заметили на съемках «Песни года» в Москве
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
Мамонову запретили въезд на Украину на три года
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярный блогер раскрыл правду о ведущей «Давай поженимся»
«За вас с нами и за хер с ними!»
Российское шоу «Международная пилорама» взбесило иностранцев. Почему его невозможно смотреть?
PornHub проверят из-за роликов с насилием над несовершеннолетними
Российский блогер в прямом эфире довел подругу до смерти
Он выгнал ее на мороз, а наутро нашел мертвой
Доктор Мясников вступился за длинные новогодние выходные и осудил Онищенко
Школьник случайно совершил самоубийство во время онлайн-урока
«На грани сучки и хорошей девочки»
Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась в простыне со своим лицом и вызвала раздражение фанатов
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Жителям Петербурга на фоне запретов сделали особое предложение в новогоднюю ночь
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Телезвезда надела облегающее платье из латекса и запустила тренд среди коллег
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Украинка с почти двухметровыми волосами рассказала о неприличных просьбах мужчин
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри подал в суд на газету из-за клеветы
Смертельно больная женщина вышла замуж и умерла через месяц после свадьбы
Работница жестоко отомстила своей начальнице и пошла под суд
Внук снял со счета бабушки более 270 тысяч рублей и потратил их на онлайн-игры
Все материалы
Lada XRay рискует остаться без «робота»
Видео: выбираем главные вехи истории Porsche и гоняем на Taycan по треку
Через какие поворотные точки Porsche прошла от военной техники до электрического суперкара
В Индии создали электромобиль класса премиум
Месяц живем с Toyota RAV4: часть 1
Длительный тест одного из популярнейших кроссоверов в России: первые впечатления от топового Рафика
Volkswagen Polo с пакетом «Спорт» оценили в рублях
Туристические эндуро: мотоциклы, которые нужны каждому?
Знакомимся с двухколесными кочевниками, готовыми обогнуть земной шар во всех направлениях
Появились фотографии салона нового Nissan Qashqai
Все материалы
Дом
Ни в какие ворота
Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы