Дзюба отреагировал на итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022

Нападающий «Зенита» и сборной Росси Артем Дзюба в в своем Instagram прокомментировал итоги жеребьевки квалификации чемпионата мира 2022 года.

Группу H, в которую попала российская национальная команда, форвард назвал боевой. К публикации футболист прикрепил коллаж с полным списком соперников сборной России.

Жеребьевка квалификации мундиаля в европейской зоне прошла ранее в понедельник, 7 декабря. Сборная России попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

В начале ноября главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался вызывать Дзюбу из-за скандала с утечкой интимного видео с участием футболиста. Позже специалист заявил, что игрок вернется в команду.

Квалификация стартует в марте следующего года и завершится в ноябре 2021-го. Путевку в финальную часть от Европы гарантированно получат победители десяти групп. Команды, которые займут вторые места, разыграют право выступить на турнире в плей-офф.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет на восьми стадионах в пяти городах Катара. Турнир запланирован на 21 ноября — 13 декабря.