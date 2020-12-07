Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки квалификации чемпионата мира 2022 года. Специалист дал интервью YouTube-каналу национальной команды.

«С каждой командой надо будет играть, нужно подойти готовыми к каждой отдельно взятой игре. Жеребьевка — рабочий момент. Теперь будем спокойной готовиться к квалификации, так как знаем полный состав группы», — заявил Черчесов.

Он также отметил, что у россиян ровная рабочая группа. Кроме того, команде будет комфортно с географической точки зрения, так как сборной не придется далеко летать.

Тренер добавил, что команда начнет квалификацию «с листа», так как пока нет ясности с тем, в каком состоянии игроки выйдут из отпуска. Кроме того, Черчесов отметил, что коррективы может внести пандемия коронавируса.

Жеребьевка квалификации мундиаля в европейской зоне прошла ранее в понедельник, 7 декабря. Сборная России попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Квалификация стартует в марте следующего года и завершится в ноябре 2021-го. Путевку в финальную часть от Европы гарантированно получат победители десяти групп. Команды, которые займут вторые места, разыграют право выступить на турнире в плей-офф.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет на восьми стадионах в пяти городах Катара. Турнир запланирован на 21 ноября — 13 декабря.