Футболист сборной России рассказал о жестких словах Черчесова в адрес игроков

Полузащитник Спартака и сборной России Роман Зобнин рассказал об общении игроков национальной команды с главным тренером — Станиславом Черчесовым. Его слова приводит «КП».

26-летний футболист отметил, что в словах Черчесова в скандальном эфире Матч ТВ, в ходе которого тренер раскритиковал некоторых игроков команды, он не услышал ничего нового. Зобнин подчеркнул, что специалист говорит своим подопечным те же вещи в лицо.

«Бывают ли в сборной и более жесткие разговоры с тренером? Конечно. На собраниях, в личных беседах. Жестко? Бывает. Но человек гнет свою линию, у него такой характер. Мне, признаюсь, такие разговоры только помогли», — считает Зобнин. По его словам, Черчесов критикует игроков, желая добиться их прогресса.

В ходе беседы в эфире «Матч ТВ», посвященном неудаче сборной России в матче с Сербией, Черчесов резко высказался в адрес форварда ЦСКА Федора Чалова и братьев Миранчуков.

Сборная Сербии разгромила россиян 18 ноября, встреча завершилась со счетом 5:0. Результат не позволил команде Черчесова занять первое место в своей группе в Лиге наций и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на ЧМ-2022.