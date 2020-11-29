Черчесов объяснил резкие заявления о футболистах сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свои резкие заявления о футболистах национальной команды. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Черчесов признал, что его высказывания прозвучали «чересчур эмоционально». Тем не менее он подчеркнул, что ему удалось донести определенный посыл. «Для того чтобы двигаться дальше, каждый из нас должен хорошо понимать, кто он и что он из себя представляет», — заявил тренер.

В ходе беседы в эфире «Матч ТВ», посвященном неудаче сборной России в матче с Сербией, Черчесов резко высказался в адрес форварда ЦСКА Федора Чалова и братьев Миранчуков из «Локомотива».

Сборная Сербии разгромила россиян 18 ноября, встреча завершилась со счетом 5:0. Результат не позволил команде Черчесова занять первое место в своей группе в Лиге наций и пробиться в элитный дивизион турнира. Кроме того, Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на ЧМ-2022.

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