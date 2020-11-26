Губерниев рассказал о резком поведении Черчесова вне эфира

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о поведении главного тренера сборной России Станислава Черчесова вне эфира во время интервью. Его слова передает Sport24.

Беседу со специалистом о поражении сборной России в матче с сербами проводили Георгий Черданцев и Денис Казанский. Губерниев присоединился к студии по видеосвязи. Он же отметил, что в перерывах на рекламу Черчесов вел себя «резковато».

«Все мы люди, а Станислав Саламович к тому же очень эмоциональный. Но в данном случае, как я и говорил, интервью получилось ярким», — заметил Губерниев. По его словам, его раздражали вопросы Казанского. При этом Губерниев отметил, что в целом наставник российской сборной «выдержал экзамен».

Эфир на «Матч ТВ» состоялся 24 ноября и был посвящен неудаче сборной России в матче с Сербией, которая не дала отечественной команде пробиться в элитный дивизион Лиги наций. Подопечные Черчесова уступили в последнем матче группового этапа со счетом 0:5. В том же интервью наставник сборной подверг критике форварда ЦСКА Федора Чалова.