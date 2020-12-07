Сборная России по футболу узнала соперников по квалификации ЧМ-2022

Сборная России по футболу узнала соперников по квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда Станислава Черчесова попала в группу H. Ее соперниками станут Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта. Остальные группы выглядят следующим образом:

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа: I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Македония, Армения, Лихтенштейн.

Европа делегирует на чемпионат мира 13 команд. Среди них десять сборных, которые займут первые места в группах, а также три победителя плей-офф. В нем будут участвовать десять обладателей вторых мест, а также две лучшие команды среди победителей Лиги наций УЕФА, которые не пройдут квалификацию.

Квалификация стартует в марте следующего года и завершится в ноябре 2021-го. Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет на восьми стадионах в пяти городах Катара. Турнир запланирован на 21 ноября — 13 декабря.

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