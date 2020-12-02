Экс-футболист сборной России поведал о «безумных» тратах с зарплаты в «Зените»

Экс-футболист сборной России Максим Канунников вспомнил о собственных тратах во времена выступлений за петербургский «Зенит». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Ты молодой, у тебя хорошая зарплата, можешь купить все, что хочешь. Сразу хочешь красиво и дорого одеваться, платить за друзей в ресторанах», — поведал спортсмен. Он подчеркнул, что не было человека, который бы вел его финансы.

Канунников отметил, что ездил в магазины от безделья. «Куда уходили все деньги? Это просто безумие. Бывало, что покупал одежду и надевал ее только один раз», — рассказал он.

Также футболист вспомнил, как с премиальных купил свою первую машину, Opel Insignia, а после приобрел Mercedes ML300. «Opel продал, как только уехал в аренду в Томск», — заключил Канунников.

С 2018 года Канунников выступает за самарские «Крылья Советов». Он также известен выступлениями за «Амкар» и «Рубин». В составе сине-бело-голубых он числился с 2009 по 2012 год. В сборной России нападающий играл с 2014 по 2017 год. Он провел 12 матчей и не отметился забитыми мячами.