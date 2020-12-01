Бывший футболист сборной России назвал минусы работы политиком

Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров назвал минусы работы политиком. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что согласился бы стать политиком, но только в идеальном мире. «Не хочется быть частью системы. Не хочу вставать на руководящую должность и делать то, что говорят сверху. Политики ограничены во всем: у них есть ответственность, но нет возможностей», — считает Комбаров. По его мнению, политик может поплатиться за выражение собственного мнения, а спортсмен или лидер мнений не имеет ограничений.

В настоящий момент Комбаров выступает за самарские «Крылья Советов». До этого он играл за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. Футболист дважды участвовал в чемпионате Европы в составе сборной России — в 2012 и 2016 годах.

В августе этого года спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о спортсменах, которые после окончания карьеры решили уйти в политику. По его мнению, некоторые спортсмены, которые сейчас находятся в Государственной Думе, могли бы заниматься более полезными делами.

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