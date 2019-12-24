Российский футболист продолжил спор о Сталине и заявил о его победе в войне

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров заявил, что Иосиф Сталин является человеком, выигравшим Великую Отечественную войну. Слова футболиста приводит Sports.ru.

Комбаров уточнил, что именно под предводительством генсека была одержана победа в 1945-м. «Сталин был верховным главнокомандующим, и все решения принимал он, все маршалы докладывали ему обстановку со всех фронтов», — продолжил защитник.

Рассуждая о репрессиях, в том числе в армии, Комбаров указал на результат войны, который оказался победным. «Возвращаешься из плена, ты враг народа — расстрел. Но был выбран такой жесточайший метод. Было много убитых. Незаконно, своими. Это плохо. Но мы смотрим на исход войны», — подчеркнул игрок.

Ранее в декабре спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Сталина за его поведение в первые три дня Великой Отечественной войны. По словам репортера, в самом начале конфликта лидер СССР «зассал и никуда не высовывался». Его высказывание негативно восприняли олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, депутат Госдумы Николай Валуев и боец ММА Александр Шлеменко.

Другой журналист, Василий Уткин, отреагировал на споры о Сталине картинкой с памятником советскому лидеру и собакой, испражняющейся на нем.

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