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Уткин высказался о Сталине одной картинкой

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Василий Уткин
Василий Уткин

Спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к руководителю СССР Иосифу Сталину одной картинкой. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

«Поучаствую в дискуссии о Сталине и его месте в истории. Слова мне не потребуются», — написал Уткин и прикрепил к твиту картинку с памятником советскому лидеру и собакой, испражняющейся на нем.

Ранее в декабре другой телекомментатор — Дмитрий Губерниев раскритиковал Сталина за его поведение в первые три дня Великой Отечественной войны. По словам Губерниева, в самом начале конфликта лидер СССР «зассал и никуда не высовывался». Его высказывание негативно восприняли олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, депутат Госдумы Николай Валуев и боец ММА Александр Шлеменко.

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