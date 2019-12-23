Валуев заговорил о следе «зассавшего» в начале войны Сталина в истории страны

Бывший боксер-тяжеловес Николай Валуев прокомментировал высказывание журналиста Дмитрия Губерниева, раскритиковавшего Иосифа Сталина. Валуев ответил на вопрос одного из пользователей в ходе онлайн-конференции.

Он назвал слова Губерниева о Сталине недопустимыми. Журналист подверг критике поведение советского лидера в начале Великой Отечественной войны, отметив, что Сталин «зассал и никуда не высовывался». Валуев признался, что считает Сталина «величайшим руководителем, сумевшем оставить след в истории великой страны».

Слова Губерниева отрицательно воспринял и олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев. Он, в свою очередь, отметил высокую занятость верховного главнокомандующего в первые дни войны.

20 декабря Губерниев поделился своим мнением о роли Сталина в победе в Великой Отечественной войне. Интервью вышло на портале Sports.ru.

Валуев — бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе. С 2011 года — депутат Государственной думы Российской Федерации.

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