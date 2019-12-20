Олимпийский чемпион раскритиковал Губерниева за слова о «зассавшем» Сталине

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев раскритиковал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева за слова о «зассавшем» в первые дни Великой Отечественной войны Иосифе Сталине. Заявление спортсмена приводит URA.RU.

Мехонцев назвал Сталина великим человеком, «благодаря которому мы все живем в мире». «Есть официальный журнал приемов, который вел секретарь Иосифа Сталина. В нем говорится, что в первые дни войны, с 21 по 24 июня, когда решалось практически все, Сталин работал по 20 часов в сутки», — уточнил он.

По словам боксера, в начале войны было «безумно тяжело», но Сталин своей уверенностью в победе объединил страну.

Мехонцев также заявил, что «не переваривает» Губерниева и делает телевизор потише, когда идут трансляции с его участием.

Ранее Губерниев, рассуждая о любви к военным книгам, отметил, что читать такую литературу тяжело, потому что «знания приумножают скорбь». Комментатор вспомнил о битве за Киев в 1941-м, закончившейся тяжелым поражением Красной Армии, о блокаде Ленинграда. «А потом слышу разговоры про товарища Сталина, который выиграл войну. И мне хочется спросить: а где он был в первые три дня?» — спросил Губерниев, а потом сам же ответил: «Зассал и никуда не высовывался».

Мехонцев — олимпийский чемпион 2012 года. Он дважды становился чемпионом Европы и однажды — чемпионом мира. В профессиональном боксе на его счету 13 побед и одна ничья.

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