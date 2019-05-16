Олимпийский чемпион посмеялся над защищавшими храм в Екатеринбурге бойцами MMA

Российский боксер Егор Мехонцев прокомментировал участие бойцов академии «Русской медной компании» (РМК) в протестной акции у екатеринбургского Театра драмы. Полная версия интервью доступна в YouTube-канале журналиста Александра Лютикова «Разрешите вас перебить».

35-летний Мехонцев вышел на связь с Лютиковым, находясь в сквере, где планируется возведение храма, против которого выступают местные жители. Спортсмен подчеркнул, что не увидел смысла в участии в митинге представителей академии РМК, в числе которых был и боец смешанного стиля (MMA) Иван Штырков.

Боксер выразил мнение, что для взаимодействия с протестующими есть полицейские, а участие спортсменов является лишним и наносит ущерб их репутации.

Мехонцев с юмором отреагировал на версию, согласно которой бойцов позвали восстановить заграждение в сквере. Боксер отметил, что теперь будет знать, где искать «отзывчивых» людей, готовых помочь в любой ситуации. Свидетельства о том, что бойцы якобы бросали в протестующих непотушенными окурками сигарет он также прокомментировал в шутливой манере: «Я считаю это неприличным. Перед тем, как бросить окурок, его необходимо потушить. Иначе это нарушение правил пожарной безопасности».

13 мая бойцы академии РМК прибыли в сквер, где планируется возведение храма святой великомученицы Екатерины. Согласно словам Штыркова, спортсмены не применяли силу, а лишь помогали с восстановлением поваленного забора.

Мехонцев — олимпийский чемпион 2012 года. Он дважды становился чемпионом Европы и однажды — чемпионом мира. В профессиональном боксе на его счету 13 побед и одна ничья.

Массовые выступления против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы в центре Екатеринбурга начались в понедельник, 13 мая, и продолжились на следующий день.

Согласно данным на 16 мая, полиция арестовала 21 участника протестной акции, днем ранее сообщалось о 26 задержанных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!