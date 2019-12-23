Боец MMA Шлеменко ответил Губерниеву на слова о «зассавшем» Сталине

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в Instagram ответил комментатору Дмитрию Губерниеву на критику Иосифа Сталина.

«Что вы знаете о Сталине? Многие слышали только о репрессиях и много мусора, но ветер времени развеет всю неправду об этом человеке», — высказался Шлеменко. Ранее Губерниев раскритиковал поведение советского лидера в начале Великой Отечественной войны, заявив, что Сталин «зассал и никуда не высовывался».

20 декабря Губерниев поделился мнением о роли Сталина в победе в Великой Отечественной войне. Интервью вышло на портале Sports.ru. Слова комментатора отрицательно восприняли олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев и депутат Госдумы Николай Валуев.

На счету Шлеменко 59 побед в карьере при 12 поражениях. Последний раз он выходил в клетку против американца Дэвида Бранча в главном бою турнира RCC 7. Тогда россиянин оказался сильнее соперника, выиграв удушающим приемом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!