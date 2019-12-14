Россиянин Шлеменко задушил бывшего бойца UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко победил американца Дэвида Бранча в главном бою турнира RCC 7. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Американец владел преимуществом на протяжении первого раунда, но в концовке отрезка Шлеменко провел удушающий прием «гильотина». 38-летний Бранч был вынужден сдаться.

Шлеменко одержал 59-ю победу в карьере при 12 поражениях. Бранч потерпел седьмое поражение при 22 победах в карьере. Американец — бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Ранее на этом же турнире другой российский боец Иван Штырков потерпел первое поражение в карьере. Боец по прозвищу Уральский Халк проиграл швейцарцу Ясубею Энамото.

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