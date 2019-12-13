Российский боец раскрыл секрет попадания в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко, выступающий в настоящее время в промоушене Russian Cagefighting Championship (RCC), раскрыл, по какому принципу спортсмены попадают в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Туда несложно попасть», — заявил Шлеменко, пояснив, что секрет заключается в том, что боец должен быть выгоден для UFC. При этом, по мнению россиянина, желающему попасть в промоушен даже не обязательно выигрывать. Сам Шлеменко сейчас не собирается переходить в UFC.

35-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 58 побед и потерпел 13 поражений, еще один поединок с его участием был оставлен без результата. Наибольшую известность российский спортсмен обрел, выступая в промоушене Bellator. В UFC боец не провел ни одного поединка.

В следующий раз Шлеменко выйдет в октагон 14 декабря. Его соперником станет Дэвид Бранч, который провел 28 боев, одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!