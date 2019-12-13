Глава UFC восхитился российским турниром по пощечинам

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт обратил внимание на российский турнир по пощечинам. Видео доступно в его Instagram.

«Эти парни выбивают дурь друг из друга пощечинами. Парень в красном — чемпион по прозвищу Пельмень. На видео его первое поражение» — восхитился Уайт. Он добавил, что задумался о возможности транслировать соревнования на платформе UFC Fight Pass.

These guys SLAP the SHIT out of each other!!! The guy in the red is the Champ “Dumpling” and he just lost for the first time. I’m thinking about putting these on @ufcfightpass what do u guys think? Фото опубликовано @danawhite

Турнир по пощечинам прошел в Москве в рамках чемпионата мира Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки (WRPF). В решающем поединке Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень проиграл нокаутом. По информации Sport24, его противник получил за победу 200 тысяч рублей.

UFC Fight Pass — сервис, который специализируется на показе турниров по ММА, боксу, кикбоксингу, тайскому боксу и другим единоборствам, которые организует UFC и другие промоушены.

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