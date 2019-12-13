Глава UFC восхитился российским турниром по пощечинам

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт обратил внимание на российский турнир по пощечинам. Видео доступно в его Instagram.
«Эти парни выбивают дурь друг из друга пощечинами. Парень в красном — чемпион по прозвищу Пельмень. На видео его первое поражение» — восхитился Уайт. Он добавил, что задумался о возможности транслировать соревнования на платформе UFC Fight Pass.
Турнир по пощечинам прошел в Москве в рамках чемпионата мира Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки (WRPF). В решающем поединке Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень проиграл нокаутом. По информации Sport24, его противник получил за победу 200 тысяч рублей.
UFC Fight Pass — сервис, который специализируется на показе турниров по ММА, боксу, кикбоксингу, тайскому боксу и другим единоборствам, которые организует UFC и другие промоушены.