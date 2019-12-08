Первый узбек в UFC нокаутировал американца

Узбекский боец смешанного стиля (MMA) Махмуд Мурадов нокаутировал американца Трэвора Смита на турнире UFC on ESPN 7. Видео появилось в Instagram спортсмена.
Поединок завершился в третьем раунде. Мурадову удалось свалить соперника с ног на последней минуте.
29-летний Мурадов — первый представитель Узбекистана в UFC. Он провел два поединка под эгидой промоушена. В первом бою спортсмен победил итальянца Алессио де Кирико решением судей.
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