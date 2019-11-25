Боец нокаутировал соперника пощечинами

combatjjworlds / Instagram

Мексиканский боец Нино Маррокуин победил соотечественника Тито Кастро техническим нокаутом на турнире по джиу-джитсу CJJ Worlds 3. Видео появилось на странице турнира в Instagram.

Маррокуин наносил сопернику удары ладонью по голове, после чего судья остановил поединок. Бой проходил в среднем весе.

На этом же турнире боец Перл Гонсалес применила рычаг локтя и одержала победу над Лилианой Борха. После поединка оказалось, что рука Борхи сломана.

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