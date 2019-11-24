Боец MMA взяла соперницу на болевой и довела его до перелома

Боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес одержала победу над Лилианой Борха на турнире CJJ Worlds 3. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC FightPass.

Гонсалес применила рычаг локтя. Завершив схватку, американка обратила внимание рефери на травму соперницы — рука Борхи оказалась сломана.

— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) 24 ноября 2019, 06:55

Гонсалес известна по выступлениям в Invicta FC и в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Она стала участником специального матча на турнире по грээплингу CJJ Worlds 3, который проходит по измененным правилам — в нем разрешены удары открытой ладонью, если один из бойцов располагается снизу.

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