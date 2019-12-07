Брат Магомедшарипова придушил соперника в дебютном поединке

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хасан Магомедшарипов провел первый профессиональный поединок, выступив на турнире Gorilla Fighting Championship (GFC). Полное видео боя опубликовано в YouTube-канале Fightspace.

Бой завершился в первом раунде. Магомедшарипов сумел занять доминирующую позицию и провести удушающий прием на соотечественнике Амире Насырове, для которого поражение стало первым в карьере (при единственной победе).

19-летний Магомедшарипов — младший брат действующего спортсмена Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забита Магомедшарипова. Последний возглавил третий турнир организации в России, победив американца Келвина Кэттера.

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