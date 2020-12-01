Российский футболист предпочел клуб из подвала АПЛ чемпиону России

Российский футболист Никита Хайкин предпочел самые слабые клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) чемпиону России. Его слова приводит Sport24.

«Хочется продолжать играть в Европе, меня не тянет в российский чемпионат. Между чемпионом РПЛ и клубом из подвала АПЛ я выберу второй вариант, безусловно», — заявил Хайкин. 25-летний голкипер добавил, что пока не получал конкретных предложений, но очень бы хотел сыграть в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В настоящий момент Хайкин выступает за норвежский «Буде-Глимт», в составе которого он стал чемпионом страны. Вратарь тренировался в академиях «Челси» и «Портсмута», а также несколько сезонов отыграл за молодежные клубы РПЛ.

25 ноября нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сравнил выступление российских и европейских клубов в еврокубках. По его мнению, российские команды боятся идти вперед и действовать раскованно. Он добавил, что в Лиге чемпионов нужно включаться в игру сразу после стартового свистка.

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