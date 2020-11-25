Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба назвал причину провала российских клубов в еврокубках. Его слова приводятся на сайте сине-бело-голубых.

Дзюба призвал обратить внимание на выступление европейских команд, которые не боятся идти вперед и действовать раскованно. Он добавил, что в Лиге чемпионов нужно включаться в игру сразу после стартового свистка. «Пока не изменим наш менталитет, так и будем бояться, пропускать, а потом отыгрываться… Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция изменится. Наш большой бич: первая мысль — отдать назад», — посчитал футболист.

В текущем сезоне российские клубы не одержали ни одной победы в еврокубках. После четырех туров Лиги чемпионов «Зенит» и «Краснодар» набрали по одному очку и лишились шансов на выход в плей-офф турнира. У московского «Локомотива» — два очка, вечером 25 ноября им предстоит сыграть с мадридским «Атлетико» на выезде в рамках четвертого тура ЛЧ. ЦСКА набрал два балла в Лиге Европы.

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