Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил гол в матче четвертьфинала Кубка Италии против «Лацио». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летний россиянин отличился после паса Луиса Муриэля на 57-й минуте встречи, сделав счет 3:2 в пользу своего клуба. Таким образом, гол Миранчука помог «Аталанте» пробиться в полуфинал Кубка Италии.

Миранчука заменили вскоре после забитого мяча. Гол в ворота «Лацио» стал вторым для россиянина в рамках национального кубка.

Миранчук перешел в «Аталанту» в августе 2020-го. Дебютировал игрок сборной России в октябре в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна». Миранчук сумел отличиться в первом же матче за новую команду.

До перехода в итальянский клуб Миранчук выступал за московский «Локомотив». На счету полузащитника 28 матчей в составе сборной России.