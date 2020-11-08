Миранчук забил мяч «Интеру» в дебютном матче в чемпионате Италии

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук забил мяч в дебютном матче в чемпионате Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хавбек вышел на замену на 59-й минуте встречи серии А против «Интера» и спустя 13 минут точным ударом восстановил равенство в счете. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Предыдущие три матча чемпионата Италии Миранчук со стартового до финального свистка провел на скамейке запасных. Игрок перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» 30 августа. Начало сезона россиянин пропустил из-за травмы, а 21 октября дебютировал в составе итальянской команды в матче Лиги чемпионов против датского «Митьюлланда», в котором забил гол.

Клуб из Бергамо после семи туров первенства Италии имеет в активе 13 очков. Команда находится на пятом месте в серии А.