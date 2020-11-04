«Аталанта» с просидевшим в запасе Миранчуком разгромно проиграла «Ливерпулю»

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Аталанту» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 4 ноября, и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился Диогу Жота. Еще по мячу забили Садио Мане и Мохамед Салах. У хозяев весь матч на скамейке запасных провел полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать девять очков и остаться лидером группы D. В активе «Аталанты» четыре очка, команда находится на третьей позиции в квартете.

В следующем туре «Ливерпуль» и «Аталанта» встретятся снова. Команды сыграют в Англии 25 ноября.