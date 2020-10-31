«Манчестер Сити» обыграл аутсайдера АПЛ и вышел на седьмое место

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 31 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме в составе «горожан» отличился Кайл Уокер. Во второй половине игры зрители не увидели голов.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 11 очков и выйти на седьмое место в чемпионате. В активе Шеффилда одно очко, команда расположилась на 19-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 8 ноября на своем поле примет «Ливерпуль». «Шеффилд» днем раньше на выезде сыграет с «Челси».