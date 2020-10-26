Бывший футболист «Манчестер Сити» умер в 17 лет

Бывший футболист «Манчестер Сити» Джереми Уинстон умер в 17 лет. Об этом сообщает The Sun.

Пресс-служба клуба в Twitter выразила соболезнования семье игрока. Причина смерти не называется. Были ли у спортсмена проблемы со здоровьем, также не уточняется.

Уинстон родом из Малави, но вырос в Великобритании. Футболист выступал за юношескую команду «горожан» с 2016 года.

26 сентября сообщалось, что умер 28-летний футболист южноафриканского «ТС Спортинг» Катлехо Мойела. Незадолго до смерти Мойела жаловался на головокружение.