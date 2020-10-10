Умер бывший футболист сборной России Василий Кульков

Бывший футболист сборной России и московского Спартака Василий Кульков умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Жена спортсмена Елена Махарадзе рассказала, что супруг переболел коронавирусом. 10 октября он должен был перенести плановую операцию по онкологии. Кульков скончался в реанимации.

Об онкологическом заболевании Кулькова стало известно летом 2019 года. Футболисту диагностировали плоскоклеточный рак пищевода.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых он становился чемпионом СССР и России. Кроме того защитник играл за португальские «Бенфику» и «Порту» и с обеими командами выигрывал первенство страны. За сборную России спортсмен сыграл 21 матч и забил пять мячей.