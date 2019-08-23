У бывшего игрока «Спартака» и сборной России нашли рак

У бывшего защитника «Спартака» и сборной России Василия Кулькова обнаружен плоскоклеточный рак пищевода. Об этом сообщается на сайте объединения болельщиков красно-белых «Фратрия».

О болезни спортсмена рассказали его родственники. Сейчас Кульков находится в специализированной клинике в подмосковном Красногорске, где проходит второй этап химиотерапии. «От имени многомиллионной армии спартаковских болельщиков мы желаем Василию Сергеевичу скорейшей поправки и возвращения в строй», — говорится в сообщении.

53-летний Кульков ныне работает в тренерском штабе академии «Спартака». За годы карьеры он дважды играл в составе московского клуба — в 1989-1991 и 1995-1997 годах. Также он известен по выступлениям за ряд португальских клубов, в том числе за «Бенфику» и «Порту».

Защитник играл за сборные СССР и России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!