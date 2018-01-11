Победивший рак футболист «Барселоны» пожаловался на Месси

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о реакции форварда клуба Лионеля Месси на видеоролик, где больной раком футболист пытался поддержать команду. Слова Абидаля приводит Marca.

«Болезнь — это страдания, которые я запомню на всю жизнь... Я был очень худым, перед одним из матчей я отправил видео игрокам "Барсы", чтобы порадовать их и поддержать. Знаете, что сказал мне Месси? Чтобы я не присылал такие видео, потому что это делало им больно. Я старался их поддержать, но он сказал, что им очень тяжело видеть живого мертвеца, это их расстраивает», — рассказал Абидаль.

Абидаль играл в «Барселоне» с 2008 по 2013 год. Француз на время уходил из футбола из-за рака. В апреле 2012 года ему была сделана трансплантация печени. Донором стал кузен футболиста Жерар.

В декабре 2014 года Абидаль объявил о завершении спортивной карьеры. Он выступал за такие клубы, как «Монако», «Лилль», «Лион», «Барселона» и «Олимпиакос». В составе сине-гранатовых он четыре раза становился чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу чемпионов. За национальную команду Франции защитник провел 68 матчей.

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